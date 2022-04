Tusk ostrzega przed Le Pen. "Dzisiaj rozstrzygają się losy Polski i Europy"

Tusk przytoczył także wypowiedź Le Pen, która stwierdziła, że "Ukraina jest strefą wpływów rosyjskich i tak ma być". - Nie chce mi się komentować tego, co mówi Morawiecki o Macronie i co mówi Macron o Morawieckim. Chciałbym, żeby polscy politycy, żeby polski premier nie narażał Polski i Europy na niezwykłe ryzyko, a takim ryzykiem byłoby, gdyby we Francji i innych państwach europejskich zaczęli rządzić agenci Putina - dodał Tusk.