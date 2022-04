Wybory we Francji. Morawiecki uderza w Macrona. "Niepotrzebne napięcia, polityczna agresja"

Na zarzuty ws. rozmów z Putinem Macron odpowiedział, że od wielu lat rozmawia z rosyjskim prezydentem, by "uniknąć wojny i zbudować nową architekturę pokoju w Europie". - Robiłem to od początku mojej kadencji - mówił Macron. - Nigdy nie byłem naiwny, nigdy nie byłem współwinny, w przeciwieństwie do innych - powiedział prezydent Francji, sugerując, że to Le Pen ma związki z Putinem i Rosją.