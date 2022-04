Macron nie może darować Morawieckiemu. Padły słowa o "skrajnie prawicowym antysemityzmie"

To już jest wymiana ciosów na całego między Emmanuelem Macronem a Mateuszem Morawieckim. Na dwa dni przed wyborami we Francji napięcie wzrosło do niespotykanych dotychczas rozmiarów. W najnowszym wywiadzie francuski prezydent nazwał polskiego premiera "skrajnie prawicowym antysemitą, który walczy z osobami LGBT". Wszystko przez jawne poparcie największej rywalki Macrona, Marine Le Pen.