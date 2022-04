Francuski ambasador wezwany do MSZ. Reakcja Polski na wywiad Macrona

Wybory we Francji

Na dwa dni przed wyborami we Francji napięcie wzrosło do niespotykanych dotychczas rozmiarów. W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w których startuje w sumie 12 kandydatów. Największe szanse na przejście do drugiej tury mają ubiegający się o reelekcję Macron oraz liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.