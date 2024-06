Miraż Emmanuela Macrona. Kłopotliwa pomoc z Paryża dla Kijowa

- Mamy kilka etapów szkolenia. Właściwie wszystkie są już wypełnione. Pierwszy etap to szkolenia naziemne i kursy językowe. Drugi to szkolenie na lekkich samolotach, a trzeci etap odbywa się bezpośrednio na F-16 i jest to ostatni etap. Pozostaje jeszcze wiele biurokratycznych procedur i niuansów technicznych. Czekamy na dostawy samolotów tak szybko, jak to możliwe – mówił z mjr IljaJewłasz.