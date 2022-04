Wybory we Francji. Co się zmieni, jeśli wygra Marine Le Pen? "Efekt paniki w Europie"

Aby zdać sobie sprawę, jakie emocje na arenie międzynarodowej wywołuje przejście liderki skrajnej prawicy do drugiej tury wyborów prezydenckich, a przede wszystkim ciągle niemałe szanse na końcowe zwycięstwo, wystarczy spojrzeć na reakcje zachodnich rządów. - Kanclerz Niemiec, a także premierzy Hiszpanii i Portugalii dali jasną wskazówkę, aby Francja zagłosowała na Macrona – zwraca uwagę w rozmowie z WP François-Bernard Huyghe. To odniesienie do artykułu, który ukazał się w piątkowym wydaniu dziennika "Le Monde". Olaf Scholz, Pedro Sanchez i Antonio Costa w niecodziennym wspólnym stanowisku przestrzegają przed dojściem Le Pen do władzy. Główne niebezpieczeństwo? Jak piszą, rywalce Macrona blisko do "tych (przywódców), którzy atakują naszą wolność i demokrację".