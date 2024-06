Ryszard Czarnecki: Wyobrażam sobie koalicję PiS i Konfederacji

Podoba mi się ta metafora. Rzeczywiście to może brzmieć tak jak tłumaczenia trenera, który wylicza więcej strzałów w światło bramki, więcej czasu utrzymania się przy piłce, więcej okazji i tak dalej. Ale najważniejszy jest jednak wynik meczu i ten oczywiście przyjmuję do wiadomości z pokorą. Taka jest ordynacja, ja to szanuję, znam reguły gry. Ale skoro już jesteśmy przy metaforach, no to jak był mecz, to będzie i rewanż. Ja na emeryturę się nie wybieram.