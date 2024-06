"Wielkie narodowe chlanie". Najpierw kieliszek, potem psychiatryk

Beata: Przykro mi to mówić, ale niektórzy mają swój system. Mieszkam na ulicy, skończyły się pieniądze na alkohol, trochę zimno. No to schowam się do psychiatryka. Mamy np. pana, który był przyjmowany 30 razy. Po alkoholu zawsze deklaruje myśli samobójcze. Ani razu nie podjął leczenia odwykowego, nie zastosował się do zaleceń, nie odwiedził poradni uzależnień. Wraca od kilku lat.