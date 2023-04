"Zabiłem człowieka, matkę dzieci. I sam sobie nigdy tego nie przebaczę"

"Co poza tym?" - pewnie spytasz, kochanie. Dzień jak co dzień. Siedzę w tych czterech ścianach i gdyby doba miała 25 godzin, to i z tym bym się pogodził, gdyż oprócz trosk, nad którymi medytuję, resztę czasu poświęcona jest dla Was i o Was. Kochanie, tutaj, na tym oddziale każdy ma łóżko. Takie duże, metalowe, szpitalne. Twardo jak nie wiem co, ale do tego od dawna jestem przyzwyczajony. Okna duże. Od strony celi krata, od zewnątrz krata, a za nią zasłona z szyby zbrojonej, aby nie tyle ograniczyć pole widzenia, ale też pozbawić powietrza.