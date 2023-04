"Podejrzany jest chodzący". Śmierć pod czujnym okiem państwa

KARA ZA WZYWANIE POMOCY

Mecenas Paweł Śliz: - Jeżeli więzień woła: "Bardzo proszę o pomoc", to ktoś powinien go zbadać. Zamiast tego często słyszy tylko: "Jutro, jutro...". Pan Sławek tydzień przed śmiercią mówił mi, że miał iść do lekarza, ale wiem, czy go do niego nie doprowadzono. Byłem u niego w piątek, miał mieć wizytę u lekarza. Nie mam pojęcia, czy się odbyła. Personel widział, jak jego zdrowie się pogarsza. Bagatelizował sytuację do czasu, aż stała się tragedia. Gdyby karetka zabrała go wcześniej, gdyby został wcześniej przebadany, to może wykryto by przyczynę jego złego stanu. A to "może", to życie człowieka.