Fesenko: Zełenski chce razem z Polską stworzyć wspólną wizję powojennej Europy

Wizyta Zełenskiego w Warszawie nie jest po to, aby coś pokazać Moskwie. Jej głównym tematem też nie są bieżące działania wojenne. Zełenski przyjeżdża do Polski, aby rozmawiać o przyszłości. Stworzyć wspólną wizję powojennej Europy Wschodniej. Jest to sygnał dla naszych zachodnich sojuszników – my nie wątpimy w naszą wygraną, nie myślimy tylko o przetrwaniu. Naszym równorzędnym celem jest zabezpieczenie przyszłości Ukrainy jako części Zachodu. Dlatego chce pielęgnować dwustronne relacje z Polską. Pod tym względem jest to pokaz siły ze strony Kijowa, ale subtelny i zrozumiały dla Zachodu.