Oskarżony Donald Trump. Ameryka za to zapłaci

Amerykańskie państwo, jeśli ma zachować powagę, nie może pozwolić sobie na to, by nie egzekwować prawa. Nie może pozwolić sobie na pobłażliwość wobec kogokolwiek – a zwłaszcza byłego prezydenta. Ameryka nie może zignorować np. zarzutów o inspirowanie do rozruchów tylko po to, by nie ryzykować rozsierdzenia zwolenników Trumpa i zaostrzenia politycznego konfliktu w kraju.