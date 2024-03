Kaczyński nie odpuszcza. Polacy go ocenili

64 proc. ankietowanych, czyli ponad połowa, pozytywnie oceniły decyzję Jarosława Kaczyńskiego o ponownym ubieganiu się o stanowisko szefa partii . 21 proc., czyli więcej niż co piąty badany, ocenił tę decyzję negatywnie. 15 proc. respondentów nie wiedziało jak ocenić ruch lidera PiS .

- Jak na wodzowską partię, to niechęć jest spora. Te 21 proc. plus 15 proc. niezdecydowanych tworzą wyłom, który będzie się w najbliższym czasie powiększał. W PiS są wyraźne zarysy pęknięć i chyba po raz pierwszy wychodzą one na światło dzienne. Wiadomo już, że nie cała partia jest za Jarosławem Kaczyńskim - ocenił w rozmowie z "Super Expressem" politolog prof. Kazimierz Kik.