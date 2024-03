Nowa partia obok PiS? Kulisy kolejnej odsłony starcia na prawicy

Polityk krytykuje nie tylko byłego szefa rządu PiS i wiceprezesa tej partii, ale także Andrzeja Dudę: - No, kto zawetował TVN? Bynajmniej nie był to Komorowski. No to jak teraz przyjedzie Duda, to trzeba go zapytać, dlaczego to zrobił. Ze strachu? A dlaczego zawetował ustawy sądowe? - pyta retorycznie Jaki.