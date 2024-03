Kaczyński nie odchodzi. "Często ludzie nie słuchają moich dobry rad"

Szef Gabinetu Prezydenta zwrócił uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość jest prywatną partią Kaczyńskiego i może zrobić z nią, co chce. -Istnieje dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, dlatego Jarosław Kaczyński zbudował tak tę partię, że zrobi z nią, co będzie chciał. To jest jego odpowiedzialność - stwierdził.