Kaczyński nabrał wody w usta. Nie chce mówić już o relacji z Przyłębską

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie został zapytany, czy uchwała coś zmieni. - Przecież to nie jest pytanie do mnie, proszę państwa, tylko do tych, którzy dzisiaj nieustannie demolują polskie państwo, po to, żeby je w ostatecznym rachunku poprzez ten nowy traktat europejski zniszczyć - stwierdził w rozmowie z TVN24.