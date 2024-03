Rewolucja w Trybunale Konstytucyjnym. "Prezydent nie przyłoży ręki"

Bodnar spieszy się ze zmianami w trybunale?

I jak dodaje, do Pałacu Prezydenckiego docierają głosy, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar spieszy się z przeprowadzaniem zmian, bo w planach ma start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nieoficjalnie miałby go zastąpić senator Krzysztof Kwiatkowski, który pod koniec lutego wstąpił do klubu Koalicji Obywatelskiej, a w przeszłości w rządzie PO-PSL był już szefem resortu sprawiedliwości.