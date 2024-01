Bodnar kontra Pawłowicz. "Jest jeszcze jedna sprawa, której nikt nie podnosił"

O komentarz do decyzji ministra Bodnara zwróciliśmy się do byłego prezesa TK prof. dr hab. Andrzeja Zolla, który nie ma co do niej żadnych wątpliwości. - W pełni się zgadzam ze stanowiskiem pana ministra. TK w ogóle nie jest tutaj kompetentny do załatwiania takich spraw - przyznaje ekspert.