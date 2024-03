Bodnar zapowiedział zmiany w TK. "Problem rozwiązany z szacunkiem"

"Trybunał Konstytucyjny jako instytucja został w ostatnich ośmiu latach w klasyczny dla populistów sposób wydrążony z funkcji przez tzw. mierne powołania (jest na to naukowe określenie: hollowing out through mediocre appointments). Dzisiejsza propozycja rządu jest bardzo delikatna, biorąc pod uwagę co w tej instytucji się dzieje. Pamiętajmy, że były propozycje o wiele dalej idące (wyzerowanie TK). Jest to propozycja rozwiązania problemu z szacunkiem dla konstytucji i prawa międzynarodowego" - uważa natomiast Marcin Matczak.