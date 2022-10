Jej życie opisał serial Netflixa. Oszustce grozi deportacja

Sorokin pochodzi z Rosji, ma obywatelstwo niemieckie. Kłamstwa ułatwiały jej wejście do elit towarzyskich Nowego Jorku. Zarzucano jej też fałszowanie dokumentów w celu uzyskania pożyczek w bankach, pobyty w luksusowych hotelach i oszukiwania bogatych ludzi. Łącznie ukradła ok. 275 tys. dolarów. Została skazana na od czterech do 12 lat więzienia.