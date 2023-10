Jeden komitet pod progiem. Poważne problemy opozycji

Trzecia Droga poza Sejmem

Spory spadek zanotowała natomiast Trzecia Droga. Jeszcze przed miesiącem na koalicję Polski 2050 i PSL chciało głosować 10,6 proc. W badaniu IBRiS komitet zanotował jednak 7,6 proc. poparcia. To spore problemy, gdyż jako koalicja Trzecia Droga musi pokonać 8-procentowy próg, by wprowadzić swoich reprezentantów do Sejmu.