Janusz Kowalski zmienił zdanie w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Janusz Kowalski deklarował, że się nie zaszczepi

Tweet Kowalskiego mógłby zaginąć w gąszczu podobnych mu wpisów polityków, gdyby nie to, że poseł jeszcze kilka miesięcy temu deklarował w Wirtualnej Polsce, że szczepionki nie przyjmie. - Na chwilę obecną nie zaszczepię się przeciwko koronawirusowi - mówił w grudniu w programie WP Newsroom. - Mówię to w swoim imieniu. To jest moja decyzja. Każdy podejmuje je według własnego uznania i w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Uważam, że polskie państwo nie może zmuszać nikogo, żeby się szczepić - dodał.