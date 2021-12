Jaki był 2021 rok w Katowicach? Co wydarzy się w 2022 roku?

– Gdy rozmawiam z prezydentami największych polskich miast w ramach Unii Metropolii Polskich, wszyscy zgodnie mówią, że czeka nas bardzo trudny rok. Kontynuacja walki z pandemią koronawirusa i jej ekonomicznymi i społecznymi skutkami kosztowała nas w Katowicach do tej pory kilkadziesiąt milionów złotych. Dodatkowo zmiany podatkowe skutkują drastycznym spadkiem dochodów z podatków PIT i CIT. Ale nie jest tak, że 2022 rok postrzegam wyłącznie w czarnych barwach. Myśląc o rozwoju miasta, musimy jednak myśleć o perspektywie 5 czy 10 lat. To ważne, by szczególnie dziś pamiętać o tym, że o jakości życia w każdym mieście coraz bardziej decydują zielone inwestycje, sprawnie zorganizowany transport czy też szeroka oferta możliwości spędzania czasu wolnego. Dlatego pomimo trudnej sytuacji finansowej będziemy w przyszłym roku kontynuować realizację ważnych inwestycji. Zależy nam na tym, by całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. W przyszłym roku zakończy się rozbudowa dróg krajowych 81 i 86 w Giszowcu, kompleksu sportowego przy ul. Asnyka oraz Basenu Zadole. Kontynuowana będzie budowa stadionu miejskiego oraz działania związane z rewitalizacją parków oraz stawu Starganiec. Rozpocznie się przebudowa ul. Warszawskiej oraz prace projektowe związane z nowym zagospodarowaniem Placu Sejmu śląskiego, czy budową Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.