Jak zrobić kotylion na 11 listopada? Poznaj wzór dekoracji na Święto Niepodległości

Od niedawna tradycyjną ozdobą na 11 listopada stał się kotylion. Dowiedz się, jak przygotować dekorację na Święto Niepodległości. Przedstawiamy instrukcję krok po kroku.

Kotylion na Święto Niepodległości. Instrukcja krok po kroku

Kotylion na 11 listopada. Co to jest?

Kotylion spopularyzował po 2010 roku ówczesny prezydent Bronisław Komorowski . Zależało mu, żeby powstał prosty symbol dumy z polskich barw narodowych. Prezydent zachęcał szczególnie uczniów i nauczycieli szkolnych, by przygotowywali kotyliony na znak obywatelskiej wspólnoty.

Warto wiedzieć, że kotylion nie jest prawidłową nazwą ozdoby. Słowo to oznaczało w XIX wieku taniec towarzyski albo niewielką rozetę, którą przypinano do ubrania partnerom w tańcu. Właściwa nazwa to kokarda narodowa.