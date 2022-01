"Jak nie wdepnąć na minę" – lekcje przetrwania ukraińskich dzieci

- W żadnym wypadku nie można ani robić zdjęć z bliska, ani dzwonić do służb z prośbą o pomoc. Niektóre z min są tak skonstruowane, że do detonacji wystarczy zmiana pola elektromagnetycznego. Dopiero z bezpiecznej odległości sygnalizujemy niebezpieczeństwo. Chodzi o ustawienie butelki, patyka lub czegoś, co zwróci uwagę, by wiedzieć, że w pobliżu jest strefa zagrożenia - instruuje.