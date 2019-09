Indonezja. Potężne pożary zmieniły kolor nieba na czerwony. "To nie Mars"

W Indonezji płoną tysiące hektarów lasów. Sytuacja jest najpoważniejsza od 2015 r. Mieszkańcy regionu dzielą się w sieci fotografiami nieba, które przybrało czerwoną barwę. "My, ludzie, potrzebujemy czystego powietrza, nie dymu" - alarmują.

Niebo nad krajem zaczęło przybierać nietypowy, czerwony kolor. Mieszkańcy regionu wrzucili do sieci zdjęcia. "This is not Mars. This is Jambi" - czytamy na Twitterze.