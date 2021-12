Wielki portret Bieruta i przemówienia. Sylwester w PRL

Zaproszenie na oficjalny państwowy bal było niemałym wyróżnieniem. To była przepustka do świata elit i widna do szacunku wśród współpracowników i znajomych. Na bale zapraszano przodowników pracy, wyrabiających wielokrotność narzucanych odgórnie norm produkcyjnych: traktorzystów, murarzy, brygadzistów. Tej jednej nocy porywali do tańca żony partyjnych dygnitarzy i pili z nimi radzieckiego szampana.