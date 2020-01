IMGW alarmuje. Na południu Polski może być niebezpiecznie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla trzech województw. Mieszkańcy południowych powiatów województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego muszą uważać na oblodzenia.

Jak wynika z prognoz temperatura w wymienionych wyżej obszarach może spaść przy gruncie nawet do około -5 stopni. Alerty IMGW obowiązują do niedzieli do godziny 9.