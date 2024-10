Idzie duża zmiana. Zacznie się od poniedziałku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że już w poniedziałek zachmurzenie w zdecydowanej części kraju będzie niewielkie, a termometry wskażą od 11 st. C na północnym wschodzie do 18 st. C na południowym zachodzie. Problemem mogą być lokalnie występujące mgły, które będą ograniczać widoczność nawet do 100 metrów.