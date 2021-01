Hotele zamknięte. Ale ministerstwo chce wydać ponad milion na noclegi

Przypomnijmy, po reorganizacji rządu ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego formalnie przestało istnieć 1 stycznia 2021 r. Nie zniknęło jednak całkowicie z mapy administracji rządowej. Zagadnienia związane z nauką i szkolnictwem wyższym zostały przeniesione do resortu edukacji i nauki z ministrem Przemysławem Czarnkiem na czele.

– Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia noclegu wraz ze śniadaniem w hotelu znajdującym się w odległości do 2 km od siedziby ministerstwa – czytamy w dokumentacji przetargowej. Budynki resortu znajdują się w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Wspólnej.

Resort zażyczył sobie, by urzędnicy nocowali w jednoosobowym pokoju z łazienką, ale dopuszczają również możliwość zakwaterowania w pokoju większym niż klasyczna jedynka. Pomieszczenie musi być klimatyzowane, wyposażone w biurko lub stół do pracy, z odpowiednim oświetleniem i możliwością podłączenia komputera, z bezpłatnym dostępem do Internetu.