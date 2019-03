Horoskop dzienny na wtorek 19 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop radzi uważać na osoby, które będą uparcie usiłowały podciąć ci skrzydła. Nie trać chęci do działania i nie daj wejść sobie na głowę. Masz przed sobą ściśle określony cel. Nie brakuje ci pomysłów ani umiejętności. Twoją największą wadą jest natomiast brak pewności siebie oraz wiary we własne możliwości. Im szybciej nauczysz się mówić głośno to, co myślisz i nie przejmować opiniami innym, tym łatwiej będzie ci się skoncentrować na tym, co naprawdę ważne.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) W twoim życiu nadchodzą pozytywne zmiany. Horoskop mówi, że właśnie uporałeś się z największymi problemami i stresujący okres niedługo minie. Wolniejszy czas poświęć na zasłużony odpoczynek. Zmęczony umysł powinien mieć czas na regeneracje, nim twoja kariera nabierze rozpędu i będziesz musiał podjąć kolejne, wiążące decyzje. To również dobry moment na spotkania towarzyskie. Nadarzy się okazja o poznania wartościowych, otwartych ludzi, z którymi szybko znajdziesz wspólny język.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu to nie jest dobry moment na podejmowanie kluczowych decyzji. Barany są ostatnio wyjątkowo roztargnione i mają duży problem z koncentracją. Przejmujesz się pewną sprawą prywatną, która niepokoi cię do tego stopnia, że ciężko skupić ci się na obowiązkach służbowych. W zaistniałej sytuacji dobrym rozwiązaniem byłby urlop lub chociaż krótki, weekendowy wyjazd, umożliwiający oderwanie się do rzeczywistości. Dobrymi kompanami okażą się skorpiony i ryby. Będziecie nadawać na tych samych falach.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Twój horoskop dzienny przewiduje, że osoba, która jest ci bliska, boryka się z pewnym problem. To ktoś z natury dumny i ambitny, kto nieczęsto prosi o pomoc. W tej sytuacji nie powinien jednak uparcie unosić się dumą. Posłuchaj swojej intuicji, by wyczuć odpowiedni moment i nie czekaj na ruch ze strony znajomego, zacznij poważną rozmowę. Sam wielokrotnie radziłeś sobie z podobnymi sprawami, przez co o wiele łatwiej będzie ci udzielić cennych rad.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Nie rzucaj słów na wiatr. W twoim otoczeniu jest pamiętliwa osoba, która będzie gotowa wytknąć ci najmniejszy błąd. Horoskop upomina, byś zwracał szczególną uwagę na to, co mówisz. Nie zobowiązuj się do wykonania zadań, z którymi możesz się nie wyrobić w określonym terminie i nie obiecuj niczego innego, dopóki nie będziesz pewien, że zdołasz dotrzymać danego słowa. Masz do czynienia z bardziej wpływową osobą, niż ci się wydaje i w budowaniu nowej relacji to właśnie szczerość przemówi na twoją korzyść.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Dziś wszystkie raki są wyjątkowo rozdrażnione. Osoba, z którą zazwyczaj doskonale się dogadujesz, mocno nadepnie ci na odcisk. Horoskop radzi jednak zapanować nad złością i nie prowokować konfliktów. Zamiast denerwować się skutkami, lepiej przeanalizować przyczyny konkretnych zachowań. Twój znajomy lubi być postrzegany jako ktoś zaradny i samodzielny, przez co niechętnie zwierza się ze swoich problemów. Za zmianą jej postępowania kryje się jednak coś więcej niż kiepski nastrój. Bądź cierpliwy, wyrozumiały i skory do rozmów, a otrzymasz wyjaśnienia.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Przed tobą wyjątkowa szansa. Będziesz miał okazję zaimponować wpływowej osobie, a przy tym zaprezentować swoje kompetencje. W najbliższym czasie powinieneś zrezygnować z przyziemnych rozrywek i skupić się na sprawach zawodowych. Korzystaj z możliwości rozwoju, które podsunie ci los. Zdaniem horoskopu to idealny moment na naukę nowych rzeczy, podejmowanie kursów zawodowych i naukę języków. Masz otwarty umysł, który chętnie będzie chłonął nową wiedzę.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop nakazuje zachować spokój. Panny mają tendencje do koloryzowania faktów, a stresujące wydarzenia ostatnich dni, wywołały u ciebie wzmożony niepokój. Drobne niepowodzenia nie są jednak powodem, by widzieć wszystko w ciemnych barwach. Los przygotował dla ciebie pewną miłą niespodziankę. Pod wieczór zrozumiesz, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a nagły zwrot akcji poprawi ci humor.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Nastąpi przełom w sprawach sercowych. Niedługo w twoim otoczeniu pojawi się nowy adorator. To pewna siebie, zdecydowana osoba o wielu pasjach. Niespodziewanie zdasz sobie jednak sprawę z faktu, że nie jest to jedyny znajomy, który okazuje tobą zainteresowanie. O twoje względy zacznie zabiegać również ktoś, kogo znasz już od dłuższego czasu. Wybór między dwoma przeciwieństwami nie będzie prosty, dlatego nie warto się spieszyć. Daj sobie czas, gdyż szybko byś pożałował decyzji podjętej pod wpływem chwili.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop upomina, być nie próbował na siłę przekonywać innych do swoich racji. Przygotuj się na pracę grupą. Będziesz musiał współpracować z ludźmi o różnych charakterach i odmiennych podejściach do pracy. Kluczem do sukcesu okaże się komunikacja. Uszanuj fakt, że niektórzy będą mieć inne zdanie. Zamiast ich przekonywać, pomysł o szukaniu zadowalającego kompromisu. Nie gniewaj się też, gdy ktoś inny zostanie postawiony na pozycji leadera. Masz duże zdolności przywódcze, ale z zaistniałej sytuacji możesz się bardzo dużo nauczyć.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Nie obwiniaj się za coś, co nie jest twoją winą. Zgodnie z horoskopem, strzelce mają tendencję do obarczania się winą za błędy innych. Takie podejście jest jednak dla ciebie bardzo krzywdzące i niszczy pozytywny obraz twojej osoby w oczach innych. Zaakceptuj fakt, że pewne rzeczy są niezależne od ciebie, zamiast stale martwić i rozdrapywać przeszłość, skup się na teraźniejszości. Stawiając życie zawodowe nad prywatnym, powoli doprowadzasz do powstawania bariery między tobą a przyjaciółki. Najwyższy czas by temu zapowiedz i poświęcić wolną chwilę tym, którzy są dla ciebie ważni.