Horoskop dzienny na sobotę 16 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 16 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Chcesz wiedzieć, co cię czeka w najbliższej przyszłości? Sprawdź, jaki los przewiduje dla ciebie horoskop.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Horoskop dzienny na sobotę 16 marca 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co w przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com)

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop przewiduje, że twoja cierpliwość zostanie wystawiona na próbę. Pewna osoba z twojego otoczenia drażni cię już od dłuższego czasu, ale tym razem powie o kilka słów za dużo. Nie zmuszaj się do ignorowania zachowań, które ewidentnie ci się nie podobają. Zamiast tłumić w sobie złość, odważ się powiedzieć szczerze to, co myślisz. Przygotuj solidne argumenty i panuj nad tonem głosu. Szczera, dłuższa rozmowa da lepsze efekty, niż nieprzemyślana awantura.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Zaczyna się stresujący okres. Według horoskopu wszystkie ryby są ostatnio rozkojarzone i mają problem ze skupienie się najprostszych zadaniach. Powodem zaistniałej sytuacji jest fakt, że nie możesz znaleźć równowagi, pomiędzy sprawami zawodowymi a prywatnymi. Postaraj się umiejętnie gospodarować czasem. Nie poświęcaj wolnych wieczorów na przyziemne rozrywki, ale znajdź czas na szczerą rozmowę z bliskimi. Im szybciej uporządkujesz swoje życie prywatne, tym łatwiej będzie ci skupić się na pracy.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Barany są z natury bardzo honorowe, ale to nie oznacza, że muszą posiadać rozległą widzę, na niemalże każdy temat. Nie próbuj walczyć samemu z problemami, które wyraźnie cię przytłaczają. Zgodnie z twoim horoskopem, zdecydowanie lepiej będzie poprosić o pomoc osoby starsze i bardziej doświadczone, których wśród twoich znajomych jest naprawdę dużo. Chętnie podadzą pomocną dłoń, a przy tym zaoszczędzą ci czasu.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zawsze jest lepiej uczyć się na cudzych błędach niż własnych. Horoskop radzi zwrócić uwagę na fakt, że ostatnio jednemu z twoich znajomych powinęła się noga i wpadł w poważne tarapaty. Ty również nie stroniłeś od ryzykownych rozwiązań, a jedynie łut szczęścia powstrzymał cię przed podobnym losem. Wyciągnij wnioski z zaistniałej sytuacji i zmienić podejście do pewnych spraw. Okrężna droga jest zwykle bezpieczniejsza od skrótowych, niepewnych rozwiązań.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop odradza składanie obietnic, dopóki nie będziesz pewien, że zdołasz dotrzymać danego słowa. Masz dobre intencje i chcesz wesprzeć bliską osobę, co jest zrozumiałe. Zwróć jednak uwagę na fakt, że działając w taki sposób, możesz stracić czyjeś zaufanie. Lepiej szybko uświadomić bliską osobę o istnieniu bolesnej prawy i razem poszukać rozwiązania problemu, niż karmić się złudzeniami.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop radzi ci przemyśleć swoje zachowanie. Osiągnąłeś pewien sukces i masz prawo być z siebie dumny. Kosztowało cię tu dużo wysiłku, przez co masz prawo być z siebie dumnym. Nie jest to jednak podwód do stawiania siebie wyżej nad innymi i udzielania osobom trzecim sarkastycznych uwag. Jeżeli nie zmienisz podejścia, nim się obejrzysz, stracisz sympatię wielu ludzi, a zyskasz miano osoby zarozumiałej i mało empatycznej.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop przepowiada gwałtowny rozwój kariery zawodowej. Choć jeszcze nie dawno nic tego nie wskazywało, w pracy pojawią się poważne zmiany. Zyskasz nowe obowiązki, które nieco wykraczają poza twoje dotychczasowe zadania. Pamiętaj jednak, że szczęście jest po twojej stronie. Próbowanie nowych rzeczy uczy i pozwala nam się rozwijać. Będąc otwartym na wiedzę, szybko zyskasz kompetencje, które utorują ci drogę do awansu.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dzień zacznie się wyjątkowo leniwie. Panny będą osłabione i mobilizacja do wykonywania podstawowych zadań, będzie stanowić dla ciebie wyjątkowy problem. Mimo wszystko nie przejmuj się takim stanem rzeczy. Za tobą napięte, pełne stresów dni i zmęczony organizm upomina się o swoje. Horoskop zapewnia, że bez wyrzutów sumienia możesz pozwolić sobie na odpoczynek. Energia wróci ci dopiero wieczorem. To dobry moment na spotkania w gronie znajomych.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop zwiastuje wszystkim wagom wyjątkowe szczęście. Dojdzie do przełomu w pewnej istotnej sprawie, która od dłuższego czasu spędzała ci sen z powiek. Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem ryzyka w pewnej kwestii, wiedz, że tym razem ci się opłaci. W pierwszej kolejności powinieneś zaufać własnej intuicji, a dopiero potem uwagom innych. Los będzie wysyłał ci subtelne sygnały. Jeżeli skorzystasz z jego wskazówek, zwiększysz swoje szanse na szybki rozwój osobisty.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Pewna bliska osoba wyjątkowo cię zdenerwowała. Twoja postawa jest uzasadniona, jednak horoskop radzi jak najszybciej jej wysłuchać. Odwlekanie takiej rozmowy w nieskończoność, może przynieść naprawdę złe skutki. Znajomy jest świadomy swoich błędów i bardzo chciałby je naprawić. To nie jest sytuacja, w której powinieneś kierować się dumą. Po szczerej, długiej rozmowie, spojrzysz na bliskiego znacznie łagodniej i zrozumiesz, że mimo popełnionego błędu, ma dużo racji.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop mówi, że myślami coraz częściej krążysz wokół osoby, z którą jakiś czas temu urwał ci się kontakt. Miało to miejsce z powodów niezależnych od siebie, a z biegiem czasu nabraliście dystansu do pewnych spraw. Coś, co kiedyś was poróżniło, z perspektywy czasu mogłoby zdawać się zabawne. Jeżeli chcesz odnowić kontakt wiedz, że nie masz niczego do stracenia. Zrób pierwszy krok i spróbuj się z nią skontaktować. Podczas rozmowy usłyszysz pewną zaskakującą nowinę.