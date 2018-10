Horoskop dzienny na poniedziałek 22 października. Sprawdź, co Cię czeka w najbliższej przyszłości.

Wodnik (20.01-18.02) Zaufaj bliskiej osobie. Chociaż jej uwagi wcale Ci się nie podobają, dobrze Ci życzy. Okaż więcej pokory i wyrozumiałości. W Twoim otoczeniu jest wiele osób gotowych prawić fałszywe komplementy. To nie oni są dla Ciebie najbardziej wartościowi.

Strzelec (22.11-21.12) Każdy ma prawo do słabości. Przestań na siłę ukrywać swoje. W rzeczywistości masz w sobie wiele talentów, jednak niska samoocena nie pozwala Ci ich dostrzec. Jeżeli przestaniesz się obwiniać i skupisz na realizacji celów, bardzo szybko poczujesz ulgę.

Bliźnięta (21.05-21.06) Los sprzyja dalekim podróżom. Chcesz wyrwać się z rutyny i przeżyć coś odmiennego. Bądź otwarty na nowych ludzi. Postaw również na samorozwój. To dobry moment na naukę nowych rzeczy i podszkolenie języków obcych.

Baran (21.03-19.04) Po rozluźniającym weekendzie najwyższy czas brać się do roboty. Masz spore szanse na awans, ale musisz ustawić konkretny plan działania. Na pewien czas ogranicz życie towarzyskie. Czekają Ciebie nowe wyzwania, które wymagają solidnego przygotowania.

Koziorożec (22.12-19.01) Los sprzyja sprawom miłosnym. Twoje uczucie do pewnej osoby staje się coraz silniejsze. Przestań się opierać i zrób pierwszy krok. Postaw na spotkanie w luźnej atmosferze. Pamiętaj jednak, że w tych sprawach nie warto się spieszyć. Metoda małych kroków sprawdzi się zdecydowanie lepiej.

Ryby (19.02-20.03) Nie rób niczego wbrew sobie. Ktoś będzie próbował usilnie namawiać się do czego, na co nie masz ochoty. Wykaż się asertywnością i broń swoich racji. Jesteś silną osobą, która doskonale wie, czego chce. Nie ulegaj presji innych pod wpływem chwilowej słabości.

Panna (23.08-22.09) Przypadkowe spotkanie sprawi, że odżyją dawne wspomnienia. W swoim życiu poznałeś wiele wartościowych ludzi, z którymi z biegiem czasu zatarł się kontakt. Może powinieneś się odezwać? Mimo upływu czasu z wieloma ludźmi możecie nadawać na tych samych falach. Nie masz nic do stracenia.

Rak (22.06-22.07) Ktoś z bliskich przeżywa trudny okres. Mimo, że sam nie masz teraz łatwo, powinieneś okazać mu zasłużone wsparcie. Sam zainicjuj spotkanie. Dla tej osoby, w chwili obecnej to może być niezwykle trudne. Jeżeli wykażesz się cierpliwością, Wasza więź się utrwali.

Waga (23.09-22.10) To Twój szczęśliwy dzień. Spodziewaj się niespodziewanego przypływu gotówki. Pamiętaj jednak, żeby umiejętnie gospodarować pozyskanymi środkami. Przed Tobą szansa dobrej inwestycji. Dokładnie przemyśl swoją strategię.

Byk (20.04-20.05) Czujesz coś więcej do pewnej osoby, jednak nie powinieneś się spieszyć. To nie jest najlepszy okres na wyznania miłosne. Ta osoba przeżywa trudne chwile i niechętnie zwierza się ze swoich problemów. Kluczem do sukcesu będzie cierpliwość i metoda małych kroków.