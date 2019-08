Horoskop dzienny na piątek 9 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na piątek 9 sierpnia 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop radzi wodnikom zachować czujność. W twoim otoczeniu znajduje się głodny sensacji plotkarz, którego działania mogą doprowadzić do wielu nieporozumień. Bądź ostrożnych w relacjach nawet z osobami, które na pierwszy rzut oka wydają się otwarte i skore do pomocy. Waż także słowo i bez względu na okoliczności nie zwierzaj się z ważnych spraw osobom, do których nie masz pełnego zaufania. Kilka słów wyrwanych z kontekstu i użytych przez nieodpowiednią osobą, może zmienić treść twojego przekazu. Osoby łatwowierne mogą w ten sposób popaść w niemałe kłopoty.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Chociaż niektórzy uważają, że na sukces przekładają się przede wszystkim wielkie czynny, czasem powodzenie bywa składową małych działań. Horoskop dzienny przypomina rybom, że na duży sukces często przekładają się małe elementy. Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego nie warto bagatelizować detali. Bądź cierpliwy i wyciągaj wnioski z potknięć swoich oraz znajomych. Chociaż czasami odnosisz wrażenie, że osiąganie sukcesów przychodzi innym łatwiej, ale wiedz, że to nieprawda. Z natury skromne i krytyczne wobec siebie ryby spoglądają na działania osób trzecich łaskawszy okiem. Podnosząc wysoko poprzeczkę, powinieneś liczyć się z faktem, że czeka cię więcej pracy.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Horoskop dzienny głosi, że barany wyjątkowo cenią sobie niezależność. Jesteś ambitny i lubisz do wszystkich rozwiązań dochodzić samodzielnie. Chociaż takie podejście ma wiele plusów, w najbliższej przyszłości będziesz musiał zmienić metody działania. Pojawią się nowe wyzwania w sprawach zawodowy i będziesz musiał postawić na pracę grupową. Nie zapominaj jednak, że nikt nie posiada szczegółowej wiedzy na każdy temat, a kompetencje współpracowników będą się od siebie różnić. Bądź wyrozumiał i cierpliwy, a zyskasz sympatię otoczenia. Pamiętaj, że w miłej atmosferze pracuje się o wiele lepiej, a zaistniała sytuacja pozwoli ci rozwinąć zdolności przywódcze.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Byki powinny nastawić się na okres pełen zmian zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pamiętaj, że pozytywne nastawienie odgrywa istotną rolę, a ty zdołałeś już uporządkować sobie w głowie pewne wydarzenia i uporać się z problemem, który zawracał ci głowę od dłuższego czasu. Według horoskopu nadchodzi nowy, szczęśliwszy etap. Niebawem zobaczysz efekty swojej ciężkiej pracy i zostaniesz za nią nagrodzony. W relacjach towarzyskich złapiesz szczególnie dobry kontakt z bliźniętami i koziorożcami. To dobry moment na nawiązywanie wartościowych przyjaźni.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop zwraca bliźniętom uwagę, aby przestały stawiać siebie pod innymi i wreszcie uwierzyły we własne możliwości. Gwiazdy sprzyjają rozwojowi osobistemu. Wkrótce na horyzoncie pojawi się wyjątkowa szansa na poszerzenie umiejętności zawodowych. Chociaż często nachodzą cię chwilę zwątpienia wiedz, że twoje kompetencje są wystarczające, abyś skutecznie wyróżnił się z tłumu. Jeżeli w końcu nie chwycisz losu we własne ręce, ktoś sprzątnie ci sprzed nosa atrakcyjną okazję. Znajdź w sobie odwagę, aby mówić głośno to, co myślisz i nie bój się wyjść przed szereg. Powinieneś zdać sobie sprawę z faktu, że to właśnie strach przed niepowodzeniem utrudnia ci drogę do celu.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) W najbliższym czasie nie oczekuj przełomu w sprawach sercowych. Według horoskopu zauważasz w swoim otoczeniu coraz więcej par i zaczynasz odczuwać presję. Nie ulegaj jej, bo szukanie kogoś na siłę pociągnie za sobą jedynie szereg frustracji. Zamiast tego powinieneś zrobić coś dla siebie. Uporałeś się z pewnym problemem w sprawach zawodowych i wreszcie będziesz mieć więcej wolnego czasu. To dobry moment na powrót do dawnego hobby, wyjazdy oraz spotkania z przyjaciółmi. Jeżeli nie będziesz wyszukiwał problemów tak, gdzie ich nie ma, poczujesz się o wiele szczęśliwszy, a przełom w kwestiach miłosnych w końcu nastąpi. Dojdzie do tego później i to w najmniej spodziewanym momencie.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Według horoskopu dążysz do zmian, ale odnosisz wrażenie, że przychodzą niezwykle opornie. Pamiętaj jednak, że cierpliwość jest sztuką, a długi czas oczekiwania nie powinien skłonić cię do podejmowania gorszych wyborów. Pochopne decyzje podjęte pod wpływem chwili nie wyjdą ci na dobre. Zamiast myśleć długoterminowo, zacznij się cieszyć z małych rzeczy. W pracy chętnie podejmuj się zadań grupowych. Opinie innych ludzi sprawią, że spojrzysz na pewne rzeczy z innej perspektywy. Kontakt ze współpracownikami będzie również okazją do poprawienia waszych relacji. Dostrzeż wiele zalet u osób, za którymi wcześnie nie przepadałeś.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dzisiaj gwiazdy obdarzyły wszystkie panny szczególną pomysłowością i kreatywnością. Twój horoskop przeczuwa, że niedługo znajdziesz rozwiązanie problemu, z którym borykałeś się od dłuższego czasu. Jest zdecydowanie prostsze, niż przypuszczałeś, ale wymyślenie go wymagało zmiany podejścia. Tego dnia pozytywny nastrój nie opuści cię ani na chwilę. Będziesz mieć wystarczająco dużo czasu, żeby uporać się z zadaniami, które planowałeś wykonać później. Działaj w myśl zasady „co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj”, a unikniesz zaległości, które będą dokuczać wielu znajomym.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Chociaż ciężko ci to zaakceptować, niespodziewanie zacząłeś czuć coś więcej do znajomego, do którego wcześniej nie pałałeś zbyt dużą sympatią. Według horoskopu powinieneś wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji. Zwróć uwagę na fakt, że czasami wartościowe osoby zyskują dopiero przy bliższym poznaniu. Do tej pory preferowałeś relacje z osobami wykazującymi zupełnie inne cechy, ale to wcale nie oznacza, że masz pozostać zamknięty na kogoś o tak nietypowym podejściu do życia. Zaufaj swojej intuicji i cierpliwie czekaj na dalszy rozwój wydarzeń.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Horoskop uprzedza, że tego dnia skorpiony są przewrażliwione i wykazują dużą skłonność do nadinterpretacji. Nie zapominaj jednak, że wyciągając pochopne wnioski, możesz bardzo skrzywdzić osoby trzecie. Myślami stale uciekasz do przykrej sytuacji z przeszłości i tym razem również wizualizujesz sobie najgorsze scenariusze. Niestety, takie podejście ciągnie za sobą tylko szereg zbytecznych frustracji. Otwórz się na sugestie innych i wysłuchaj opinii bliskiej osoby. Czasem jedna i ta sama sytuacja z perspektywy różnych ludzi jest widziana inaczej. Nie pozwól, żeby nieporozumienie zaburzyło twoją pewność siebie lub co gorsza, doprowadziło do konfliktów.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Nie powinieneś oczekiwać od innych rzeczy, których sam nie byłbyś w stanie zrobić. Dzięki uporowi i ciężkiej pracy zdołałeś osiągnąć pewien sukces. Zgodnie z horoskopem, masz pełne prawo do dumy, jednak ona wcale nie upoważnia cię do stawiania swojej osoby wyżej od innych. Nie twórz na siłę żadnej hierarchii i przestań wytykać błędy znajomym, gdyż przez takie zachowanie mogą stracić do ciebie sympatię. Bądź empatyczny, wyrozumiały i pomocy, a ludzie odwdzięczą się tym samym. Wkrótce przyjdzie ci się zmierzyć z kolejnym, trudnym zadaniem. O wiele łatwiej będzie mu podołać, jeżeli zdecydujesz się na działanie grupowe.