Horoskop dzienny na piątek 25 września 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop

Byk (20.04-22.05) Pojawią się nowe wyzwania. Przetrwasz wszelkie sytuacje kryzysowe. Możesz zostać zmuszony do obrony stanowiska lub pozycji. Nie trać wiary we własne siły i odważnie pokonuj pojawiające się przeszkody.

Rak (22.06-22.07) Powrócą do ciebie sprawy z przeszłości. Ktoś, kogo dawno nie widziałeś, może nawiązać z Tobą kontakt. Otocz się osobami, pośród których poczujesz się bezpiecznie.

Lew (23.07-23.08) Ktoś z twojego otoczenia może wykazać się brakiem zrozumienia i życzliwości. Zostaniesz zmuszony do obrony swoich decyzji oraz przekonań. Nie przeocz istotnej dla ciebie sprawy.

Skorpion (23.10-21.11) Zostaniesz poddany ocenie lub spotkasz się z krytyką. Pewne sprawy mogą ulec opóźnieniu. Część z was może podjąć się realizacji nowego zadania. Wsłuchaj się w to, co mówią inni i wyciągnij wnioski na przyszłość.