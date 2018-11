Horoskop dzienny na czwartek 1 listopada. Sprawdź, jaki los przewidziały dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny dla wodnika Wodnik (20.01–18.02) Usłyszysz przykrą informację, która przypomni Ci pewną sytuację z przeszłości. Wprowadzi Cię to w stan zadumy i nostalgii. Najważniejsze, żebyś nie był teraz sam. Sprawy z przeszłości lubią odżywać. Nie duś w sobie emocji , ale zwierz się bliskiej osobie.

Horoskop dzienny dla ryb Ryby (19.02–20.03) W Twoim życiu panuje prawdziwe zamieszanie. Niespodziewanie wkroczy do niego wiele nowych ludzi. Równocześnie pogłębisz relację z osobami, które już znasz. Ciesz się szczęśliwą aurą. Chociaż stale coś się dzieje, taki okres zaczyna Ci się podobać. Pielęgnuj relację z wartościowymi ludźmi, a nie doświadczysz uczucia samotności, które ogarniało Cię jeszcze niedawno.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03–19.04) Uważaj, ostatnio wszystkie barany są rozdrażnione i skore do konfliktów. To nie jest dobry moment na podejmowanie ważnych decyzji, ponieważ będziesz działać impulsywnie. To dobry czas, żeby zastanowić się nad urlopem. Relaks przyniesie Ci ukojenie.