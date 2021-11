Groził śmiercią posłowi i uczestniczce Powstania. Jest zawiadomienie do prokuratury

Treść maila z pogróżkami Joński opublikował na Twitterze. Jego autor w wulgarnych słowach groził śmiercią posłowi, zapowiadając, że czeka go to samo, co spotkało prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wiadomość została wysłana ze skrzynki "patrioty z Pabianic". W tym samym mailu pojawiły się też groźby wobec Wandy Traczyk-Stawskiej.