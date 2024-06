Gorąco na ulicach Paryża. Burdy i starcia z policją

Wybory we Francji

Według exit poll ośrodka Ipsos, w pierwszej turze niedzielnych przedterminowych wyborów parlamentarnych we Francji Zjednoczenie Narodowe (dawny Front Narodowy Marine Le Pen) zdobyło ok. 33 proc. głosów. Sojusz lewicy - Nowy Front Ludowy - uzyskał ok. 28 procent. Na trzecim miejscu znalazły się partie skupione wokół prezydenta Emmanuela Macrona, z szacunkową prognozą poparcia na poziomie 21 proc. Druga tura wyborów odbędzie się 7 lipca.