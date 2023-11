Głosowanie ws. odrzucenia in vitro. Spory podział w PiS

Projekt ws. in vitro

Obywatelski projekt ws. in vitro trafił do Sejmu w marcu. Podpisało się pod nim ok. pół miliona Polek i Polaków. Projekt zakłada finansowanie procedury zapłodnienia metodą in vitro na poziomie co najmniej 500 mln zł. Ustawa miałaby wejść w życie w połowie 2024 r.