Czarnek znowu chciał dopiec marszałkowi: To jest demokracja "Hołowniana"

Oni będą nam dyktować ilu i kogo wezmą do komisji śledczej - obawia się Przemysław Czarnek, po pierwszych dyskusjach w sprawie komisji, które zajmą się rozliczaniem działań rządów PiS. - To jest demokracja "Hołowniana", to nie jest demokracja parlamentarna - dodał były minister edukacji.