Mentzen ostro o wykorzystaniu Pegasusa. "Mentalni ubecy, moralne zera"

Polityk Konfederacji doszedł do wniosku, że "znudzone tym spokojem służby wzięły się za inwigilowanie polityków opozycji". - Co trzeba mieć w głowie, żeby uznać, że jednym z najgroźniejszych bandziorów w Polsce jest Krzysztof Brejza, Michał Kołodziejczak, Roman Giertych? Naprawdę komuś przyszło do głowy, żeby inwigilować szefa sztabu największej partii opozycyjnej w trakcie kampanii wyborczej i uważać, że to jest bardzo groźny przestępca? Bo komuś w służbach PiS-u to do głowy przyszło - mówił.