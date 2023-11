Ruszyło rozliczanie PiS. Burzliwy dzień w Sejmie

Podczas dyskusji Sławomir Nitras z KO zwrócił się do wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego. - Cokolwiek by pan nie powiedział, to jedna rzecz nie ulega wątpliwości: ten proceder wyglądał tak, że od pana, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wbrew polskiemu prawu, szły listy wysyłane do konsulatów polskich na całym świecie: "macie tym ludziom dać wizy" - zarzucał.