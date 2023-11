Mamy przekaz dnia PiS. Jest lista ministrów i "dekalog polskich spraw". Ale czegoś zabrakło

Centrala PiS przy Nowogrodzkiej - we współpracy z rządem, a do niedawna ze sztabem wyborczym Zjednoczonej Prawicy - regularnie wysyła swoim parlamentarzystom "przekazy dnia". Najkrócej rzecz ujmując: to swoiste instrukcje, z którymi politycy PiS idą do mediów, by powtarzać partyjną narrację.