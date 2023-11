Krasnodębski krytykuje decyzję PiS. Poszło o Mejzę

Dopiero po naciskach dziennikarza, który wymienił wprost przypadek Łukasza Mejzy, otrzymującego miejsce na listach PiS, przyznał, że to "nazwisko trochę symboliczne". - Ja się zgadzam - przytaknął rozmówcy. - Oczywiście nie ja układałem listy wyborcze. Ale myślę, że to, jak w wielu innych przypadkach, zadecydowały względy pragmatyczne. To jest bardzo proste w polityce: trzeba uzyskać odpowiednią ilość głosów na pana akurat tego czy jakiegoś innego. Zagłosowali wyborcy - dodał.