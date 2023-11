"Wytrąca oręż PiS-owi". Co pokazało pierwsze orędzie Hołowni

"Kryzys strukturalny w PiS"

Prof. Chwedoruk zwraca uwagę, że nic w polityce nie jest wieczne, więc to, co robi Hołownia - także zwracając się do wyborców PiS - musi być nastawione także na przyszłe wydarzenia w polskiej polityce. - Wybory prezydenckie będą jednymi z ważniejszych dla koalicji rządzącej. To będzie moment, który ujawni realne pole zróżnicowań interesów pomiędzy poszczególnymi członami tej koalicji. Hołownia zapewne będzie próbował ponownie startować w wyborach. A jeśli to zrobi, stanie przeciwko faworytowi, Rafałowi Trzaskowskiemu - prognozuje profesor.