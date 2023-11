Morawiecki znajdzie większość? Poseł przypomniał "cud" premiera

W programie "Tłit" WP były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński (PiS) stwierdził, że nowy rząd Morawieckiego został powołany "zgodnie z prawem i prawdą". Wskazał, że zabiegi premiera o znalezienie większości sejmowej nie są skazane na klęskę. - Kiedy był temat Krajowego Planu Odbudowy, to była wielka presja opozycji, by go nie przyjmować. Wynikała ona z tego, że w łonie Zjednoczonej Prawicy był spór na ten temat. A jednak pan premier Morawiecki zbudował jedność. Wtedy za tymi ustawami zagłosowała Lewica. Także też się wtedy wszystkim wydawało, że to już koniec, nic z tego nie będzie. Mamy dwa tygodnie, czas przewidziany przez polską konstytucję, trzeba ten czas wykorzystać - argumentował poseł PiS. Nie chciał jednak zdradzić, z jakimi ugrupowaniami Mateusz Morawiecki prowadzi rozmowy w tej sprawie.