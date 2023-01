Generał Hans-Lothar Domrose: W 2023 czeka nas zawieszenie broni w Ukrainie

Generał powiedział niemieckim gazetom grupy medialnej Funke, że konflikt rosyjsko-ukraiński znajdzie się w impasie na początku lata. Do tego czasu obie strony mają dojść do wniosku, że dalsze walki "nie mają już żadnego znaczenia". To może znaczyć, że po obu stronach nastąpi gotowość do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawieszenia broni.