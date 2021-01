Gdańsk. Proces ws. przewrócenia pomnika ks. Jankowskiego odroczony

Sąd Rejonowy w Gdańsku odroczył we wtorek proces ws. znieważenia i uszkodzenia w lutym 2019 r. pomnika ks. prałata Henryka Jankowskiego, stojącego niedaleko kościoła św. Brygidy w Gdańsku.

- Nie czuję się winny zarzutów czynu chuligańskiego postawionego przez prokuraturę. Zgadza się, że jestem winny obalenia pomnika prałata Jankowskiego. To miało wymiar aksjologiczny i symboliczny. To miało wymiar próby usunięcia krzywdy, którą ten człowiek wyrządził swoim ofiarom. Dla mnie jest do nie zaakceptowania, że ktoś taki jak prałat Jankowski ma miejsce w przestrzeni publicznej w formie pomnika - powiedział dziennikarzom na korytarzu sądowym jeden z oskarżonych Konrad Korzeniowski