Fuzja Orlenu z Lotosem. Daniel Obajtek reaguje na kolejne konferencje KO

Podczas popołudniowej konferencji prasowej posłowie Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski i Marek Sowa odnieśli się do fuzji koncernów PKN Orlen i Lotos. W lipcu 2020 r. Orlen otrzymał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu.

- Pod hasłami budowy championa energetyczno-paliwowego, największego w Europie środkowo-wschodniej, tak naprawdę mamy do czynienia z niekontrolowaną, największą na przestrzeni ostatnich 20 lat prywatyzacją - mówił Sowa. Polityk podkreślił, że "nie może być zgody na to, aby zamiast budowy i wzmacniania potencjału krajowego, tak naprawdę doszło do jego ograniczenia".