Francja. Wyrzutnia sztucznych ogni urwała głowę 25-latkowi

Podpalona wyrzutnia nie działała. Wówczas dwaj mężczyźni podeszli do niej i nachylili się, by sprawdzić przyczynę awarii. W tym momencie doszło do opóźnionego zapłonu. Jeden z mężczyzn zginął - fajerwerki urwały mu głowę. Jego towarzysz ma poranioną twarz – poinformowała gazeta "Les Dernieres Nouvelles d'Alsace".